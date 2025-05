Attività artistiche e laboratori con i nonni dei punti anziani

Proseguono gli appuntamenti nei Punti anziani cittadini con il progetto curato e proposto dall’Associazione culturale Barbablù, ‘ECO – Comunità di storie’, che mira a favorire il dialogo tra generazioni attraverso attività artistiche e laboratoriali con le persone anziane del territorio. In particolare, nel corso di questi giorni sono state vissute esperienze significative nei vari Punti Anziani e Case di Riposo di Cesena, da cui i volontari dell’associazione, e i destinatari dell’iniziativa, hanno potuto raccogliere risultati incoraggianti sia dal punto di vista relazionale che creativo. Tra le attività più recenti, spicca il laboratorio presso il Punto Anziani di Ronta, dove un gruppo di donne ha preso parte a un percorso espressivo che porterà alla realizzazione di un’opera illustrata. L’elaborazione è stata affidata a una giovane artista emergente, appena diciottenne, che sarà affiancata da Barbablù per guidarla nel processo creativo durante l’estate. Un’occasione importante di crescita per lei, che sogna di diventare illustratrice professionista. Parallelamente, le attività presso la Casa di Riposo ‘Don Baronio’ stanno riscuotendo un impatto molto positivo: il percorso, dedicato al tema delle emozioni, ha dato vita a incontri intensi e ricchi di memoria condivisa. Più sfidante, ma non meno significativa, l’esperienza alla Casa di Riposo Nuovo Roverella, dove Barbablù si è trovata per la prima volta a lavorare con utenti non autonomi.