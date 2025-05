Tante vittime, poche denunce

Nel corso del 2024 sono state oltre un centinaio le donne le donne che si sono rivolte al Centro Donna e al Centro Antiviolenza del Comune di Cesena. Donne che hanno denunciato situazioni di violenza in ambito familiare: per la metà di loro il colpevole indicato è stato il coniuge (per 11 convivente, per 17 ex compagno), per altre il datore di lavoro o il collega.

Le violenze segnalate dalle donne sono di tipo psicologico, economico, fisico e sessuale. Solo un terzo delle vittime però ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine facendo emergere, ancora una volta, un fenomeno, su cui incidono fattori culturali e sociali che resistono ad ogni repressione.