’Terme Roseo’: la Para.Mount nuova proprietaria

di Gilberto Mosconi

Tra un paio d’anni ci sarà un futuro più ròseo per il ’Gran Hotel Terme Ròseo’ di Bagno di Romagna. Il quattro stelle di piazza Ricasoli, con annesso centro termale e benessere, è stato infatti acquistato, a seguito di asta pubblica giudiziaria (dal 2019 era la quarta), dalla società Para.Mount, di cui sono titolari Moreno Para e il figlio Federico.

In particolare, ieri mattina davanti alla predetta struttura termale, c’è stato il simbolico passaggio delle chiavi da parte della precedente proprietà nei confronti dei nuovi proprietari. Presenti all’importante momento, che dà il via alla rinascita del Gran Hotel Terme Ròseo, oltre ai nuovi proprietari Moreno e Federico Para, il sindaco di Bagno, Marco Baccini, il curatore del concordato preventivo Silvia Romboli, la commercialista Sara Pennacchi consulente dell’acquirente.

Il Grand Hotel Terme Ròseo aveva interrotto l’attività con la pandemia di Covid nel 2020, e non aveva poi potuto riaprire l’attività per problemi legati a collaudi dell’impianto elettrico. La struttura, che ha una 80 camere per 130 posti letto, occupava nell’alta stagione una trentina di persone.

Dice Moreno Para: "Oltre ad avere anche un’altra azienda a San Piero in Bagno (il riferimento è alla società Sampierana Spa, produzione macchine movimento terra), assieme a mio figlio Federico abbiamo deciso di dedicarci a questa nuova avventura, per riportare a risplendere la struttura del ’Gran Hotel Terme Ròseo’. Pur mantenendone intatta la storia, ovviamente il complesso va rimesso a posto ed adeguato ai nostri tempi. E ciò al fine di contribuire a portare turisti a Bagno, nel nostro borgo termale, che merita così tanto per le sue bellezze e la sua natura. Questo è il nostro scopo. Siamo nati in questa comunità, vogliamo bene al nostro territorio ed è anche per questo che stiamo facendo questo notevole investimento. Gli interventi per farne una struttura all’avanguardia - continua il nuovo proprietario del prestigioso albergo - li vogliamo fare nel più breve tempo possibile. Pensiamo che ci vorranno un paio d’anni di lavori".

Aggiunge Federico Para: "Qualche spazio della struttura pensiamo di riaprirlo anche subito, ad esempio il bar, il cui ingresso si affaccia su piazza Santa Maria. L’acquisizione del ’Gran Hotel Terme Ròseo’ fa parte di un più ampio, complementare, organico, nucleo di nostri investimenti. Tra questi, di recente abbiamo assunto la gestione del Centro Sportivo comunale di zona Vigne a Bagno, e abbiamo anche acquistato dei poderi nei dintorni di San Piero, dove pensiamo di realizzare strutture agrituristiche e di impiantare vigne per la produzione di uva per vini di alta qualità".

Sottolinea, con soddisfazione, il sindaco Marco Baccini: "Questa è una giornata molto positiva per Bagno di Romagna, perché oggi può essere l’inizio per una rinascita, per un traino che porterà anche nuova aria fresca. Spero sia, altresì, un nuovo traino anche per tutti i commercianti di questo bellissimo paese turistico, che in questi ultimi anni ha aumentato i numeri delle presenze turistiche, ma ha visto affievolirsi un po’ l’iniziativa privata. La soddisfazione è duplice, perché vediamo reinvestire in questo territorio e in questo borgo una famiglia locale, che è già rinomata per serietà e competenza alla luce dell’attività che ha finora gestito e che quindi con la stessa competenza, ma con rinnovato entusiasmo, potrà gestire questo stabilimento termale, mettendo tutta l’intraprendenza che ha già dimostrato di avere. In più sono soddisfatto anche perché mi sento di aver dato, all’origine, un contributo personale nel coordinare gli albori di questa operazione, che poi la famiglia Moreno Para ha saputo portare avanti egregiamente con la procedura commissariale. Oggi è un nuovo compleanno per Bagno".