"Terme Sant’Agnese, si punta alla conciliazione"

Sindacati in campo sul contenzioso in atto nei confronti di Terme Sant’Agnese. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil fanno il punto sullo stato attuale della vertenza, precisando "che questa è seguita non solo in modo preciso e da tempo dalle organizzazioni sindacali, ma anche dall’Ispettorato del lavoro, garanzia ulteriore, per tutte le parti, della correttezza dei percorsi in atto".

"L’accertamento ispettivo, che ha riscontrato una serie di irregolarità retributive – proseguono i sindacati – , ha visto recentemente la convocazione da parte dell’Ispettorato del lavoro di Forlì Cesena nel tentativo di conciliazione monocratica per i dipendenti delle Terme di Sant’Agnese, al quale le lavoratrici e i lavoratori potranno, su loro libera scelta, aderire o meno, ovviamente assistiti, dall’organizzazione sindacale qualora ne facciano richiesta".

"Come Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – sottolineano i sindacati – in questi mesi abbiamo seguito e accompagnato i nostri assistiti nella tutela e nella rappresentanza dei loro diritti attraverso un’informazione, sia collettiva che individuale, al fine di consentire la massima tutela e trasparenza dei diritti acquisiti a seguito dell’accertamento. Ciò detto, consapevoli che il contenzioso in atto sta seguendo il suo iter istituzionale, vogliamo precisare che come organizzazioni sindacali non abbiamo mai smesso di dialogare - nella chiarezza dei ruoli e delle reciproche prerogative- con la direzione e con la proprietà di Terme Sant’Agnese, questo nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori e nella consapevolezza della funzione strategica del comparto Termale per Bagno di Romagna".