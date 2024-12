’Tombolounge’ domani al Noi con la musica del dj Mugo

Nel locale dove si esibiscono i musicisti jazz e si tengono abitualmente i concerti, la domenica tra Natale e Capodanno ospiterà una versione inedita della tombola. Il tradizionale gioco delle feste, al Noi Lounge Music Club di Cesenatico si chiama infatti "Tombolounge" e per l’occasione sarà accompagnata dal dj Mugo Master Love. L’appuntamento domani è a partire dalle 17, l’ingresso è libero e la partecipazione aperta a tutti. In palio ci sono tanti premi, generi alimentari (formaggi, salami, vini e altro prodotti da aziende di eccellenza del territorio), drink, colazioni e ingressi ai concerti del Noi Lounge Music Club, cene per due persone in 4 ristoranti storici di Cesenatico, capi d’abbigliamento e altro ancora. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico.

g.m.