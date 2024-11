Torna ’La bellezza delle parole’. Librerie cittadine in campo, undici autori presentano le opere

Undici eventi in tre giorni. In ciascuno un libro e un autore. E’ "La bellezza delle parole", il 12° Festival della letteratura contemporanea organizzato, con il contributo del Comune di Cesena, dalle sei librerie cesenati nei giorni venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre tra Palazzo del Ridotto e Biblioteca Malatestiana. Saranno sul banco dei relatori Elisa Rocchi ("All’ombra delle nuvole") la cui presentazione è indirizzata alle scuole, Paola Barbato ("La torre d’avorio"), Gigi Riva ("Ingordigia"), Carlotta Fruttero ("Alice ancora non lo sa"), Francesco Recami ("Wunderland"), Valeria Tron "(Pietra dolce"), Francesco Carofiglio ("La stagione bella"), Anna de Simone e Ana Maria Sepe ("Psicoadvisor"), Paolo Malaguti ("Fumana"), Marina Visentin ("Aurora") e Cristiano Cavina ("L’ananas no").

Tutti autori e testi scelti dalle libraie e dai librai cesenati - Mondadori, Giunti, Coop, Ubik, I libi di Elena, Viale dei Ciliegi 17 - per uno spaccato significativo della letteratura contemporanea. Si tratta di romanzi e un saggio, tutti di sicuro successo, accuratamente scelti assecondando la passione cittadina per la lettura secondo lo slogan del festival, tratto da una frase dello scrittore Michel Foucault: "Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere".

"Questa iniziativa - ha evidenziato l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi nel corso della presentazione della rassegna - è un appuntamento a quattro tra libri, biblioteca, lettori e autori ed è per questo che, nonostante le difficoltà del momento, siamo felici e orgogliosi di poter mantenere fede a questo sempre atteso appuntamento".

E la nostra città, come ha evidenziato Acerbi "vanta un primato in merito ai libri, come dimostrano sia l’intensa attività della Biblioteca Malatestiana che le numerose iniziative che animano il nostro panorama culturale, dai gruppi di lettura alle manifestazioni legate ai libri e agli autori, alcune nate dal basso e orgogliosamente autonome". Un panorama, ha anticipato Acerbi, che si appresta ad intensificare ulteriormente il proprio sky line con alcune proposte, ancora da sottoscrivere ma già in cantiere, che porteranno a due appuntamenti previsti, uno in primavera ed uno intorno al Natale. Tempi ambedue forieri di un’alzata di attenzione verso i libri e la lettura. Si tratterà di rassegne divise per generi: una per la letteratura, l’altra per la saggistica. Programmi che potrebbero interagire con iniziative già avviate e consolidate.

Anche in questo caso è prevista la collaborazione del Comune che, nell’occasione del 12° Festival della letteratura contemporanea, ha stanziato 10 mila euro di contributo e messo a disposizione la sala Sozzi del Palazzo del Ridotto e l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. E intanto un’anticipazione concreta: a Natale in biblioteca ci sarà un evento di musica classica alternata a letture.