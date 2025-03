Una biblioteca più accessibile. Interventi al Palazzetto dello Sport

A San Mauro Pascoli prima importante variazione al bilancio di previsione 2025. La manovra, approvata a maggioranza, è stata oggetto del consiglio comunale, dove sono state previste risorse per interventi importanti e urgenti. Anzitutto quelle relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico sugli spogliatoi del Palazzetto dello Sport, per un totale di 30mila euro, che vede l’avvio dei lavori entro l’inizio del mese di aprile e per gli stessi 5mila euro per l’acquisto dei relativi arredi. Sul fronte strade è stata finanziata con 10mila euro la sistemazione della pavimentazione di via Marina a San Mauro Mare.

Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Sempre a San Mauro Mare inoltre verrà realizzato l’importante intervento di movimentazione e posa della sabbia dando esecuzione al Progetto regionale 2025 di ripascimento della spiaggia, per far fronte al fenomeno di erosione marina. Questo intervento, che consiste nel riporto di circa 6000 mc di sabbia, per un costo di 45mila euro, prima dell’avvio della stagione turistica di San Mauro Mare. Con questa variazione abbiamo recepito a bilancio il finanziamento di 44mila euro da parte della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto ’Mettiamo radici per il futuro’, volto a interventi di forestazione urbana. L’intervento prevede la piantumazione a San Mauro Pascoli di 1.355 nuovi alberi in via Rio Salto II lungo il percorso ciclo pedonale fluviale, via San Crispino e via Vena e il Comune ha stanziato ulteriori 18mila euro per gli impianti di irrigazione delle nuove aree piantumate. Recepiamo un finanziamento della Regione Emilia-Romagna dopo la presentazione del progetto che svilupperemo in Biblioteca comunale, dal titolo ’Leggere senza Barriere’ per migliorare e favorire l’inclusività e l’accessibilità della Biblioteca da parte di tutti gli utenti, compresa l’utenza debole, attraverso una dotazione di libri ad alta leggibilità. Il progetto ammonta a complessivi 8.500 euro a fronte di un finanziamento regionale di 5.355 euro". Disposta la spesa per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, vestiario e idrovore per il gruppo comunale di Protezione Civile, per 10mila euro e 13mila euro per il miglioramento e l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione. L’amministrazione Comunale ha innalzato la soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef per i contribuenti con reddito annuo fino a 14.500 euro, invece dei precedenti 10mila euro.

Ermanno Pasolini