Maxi sequestro nel salumificio . I carabinieri del Nas scoprono prodotti scaduti da dieci anni

Trovati e sequestrati oltre 10 quintali di chilogrammi di spezie con shelf-life, di circa 307 chilogrammi di salumi vari anonimi/irrintracciabili o scaduti e di circa 255 chilogrammi di carni e prosciutti congelati. Il valore commerciale complessivo della merce sequestrata si attesta intorno ai 30.000 euro. La grossa e importante operazione è stata messa a segno dai carabinieri dei Nas di Bologna per la sicurezza alimentare con il maxi sequestro di spezie, salumi e prosciutti in un salumificio nella provincia di Cesena. E’ stato uno dei risultati della campagna già avviata da oltre un mese volta al controllo e alla vigilanza sul settore della lavorazione delle carni e della produzione di salumi. I carabinieri dei Nas di Bologna hanno eseguito nei giorni scorsi una ispezione presso un salumificio/prosciuttificio sito in provincia di Cesena nel corso della quale sono state riscontrate alcune criticità: la mancata ottemperanza alle previste cautele pest-control, atteso il verificato malfunzionamento di una saracinesca che, essendo aperta ormai da diversi mesi, lasciava il laboratorio di lavorazioni carni esposto al potenziale rischio di accesso di infestanti dall’esterno. Poi nei laboratori e nei magazzini delle materie prime, sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di spezie e condimenti scaduti anche da più di dieci anni, destinati a essere usati nel processo produttivo dei salumi, oltre a carni, salumi, prosciutti e budelli per insacco con shelf-life superata da molto tempo ovvero anonimi e irrintracciabili; nel piazzale antistante lo stabilimento è stato scoperto l’abusivo allestimento e il conseguente utilizzo di una ampia cella frigo positiva adibita allo stoccaggio di alimenti e spezie.

E ancora l’irregolare attività di congelamento di prosciutti, che erano congelati a -18°C per lunghi periodi, anche di 2/5 mesi, prima di essere affettati, scongelati e confezionati in buste termo-sigillate in Atm per la vendita al dettaglio con in etichetta una scadenza di circa 80 giorni dall’affettatura e dall’inserimento delle vaschette di vendita. I carabinieri dei Nas di Bologna hanno proceduto subito al sequestro amministrativo di 1.036 kg di spezie con shelf-life superata sin da circa 12 anni, di circa 307 kg di salumi vari anonimi/irrintracciabili o scaduti e di circa 255 kg di carni e prosciutti congelati per un valore di circa 30.000 euro. Sono state fatte sanzioni amministrative per 12.000 euro. I carabinieri dei Nas hanno fatto intervenire sul posto personale veterinario della competente Ausl che ha provveduto all’emissione degli opportuni provvedimenti prescrittivi e alla diffida all’utilizzo della celladeposito allestita abusivamente.