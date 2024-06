Toscano in cattedra. Si riunisce il board. D’Aversa nel mirino

Mister Toscano è rientrato in Romagna, il ds Fabio Artico è rientrato ma poi è ripartito mentre ieri si è riunito il board del Cavalluccio. Questo è quanto in via ufficiale. Nulla di più. Si attendono notizie. Toscano, ieri, ha trascorso la giornata a Rimini dove si tiene ’The Coach Experience V’, la kermesse annuale, organizzata dall’Aiac e ora patrocinata dalla Regione Emilia, dove centinaia di allenatori, allenatrici, preparatori da tutta Italia e di ogni categoria seguiranno un ricco programma di aggiornamento tecnico, con oltre 50 relatori impegnati tra aula e campo in 84 ore di lezione, oltre ad alcuni appuntamenti di grande interesse. Toscano è salito in cattedra. Ma sul suo futuro nulla. Ufficiosamente le strade fra il tecnico e il Cavalluccio si sono separate, ufficialmente l’accordo è lontano. Toscano è richiesto in diverse piazze ma non cederà ad una semplice risoluzione con il Cesena che a questo punto potrebbe valutare l’esonero ma così si troverebbe sulle spalle l’ingaggio di ben due allenatori, quello di Toscano e quello del nuovo allenatore. C’è Roberto D’Aversa sempre in pole nella testa del ds Fabio Artico. Nell’ambiente del calcio molti danno l’accordo per fatto, altri operatori di mercato sono più cauti tanto più che per l’ex Lecce si sarebbe fatto sotto anche il Venezia. Sia il nome di Toscano che quello di D’Aversa, poi, sono stati accostati anche al Bari. In sostanza c’è ancora da aspettare per capire come si scioglierà il nodo Toscano e chi sarà il nuovo allenatore del Cavalluccio. Già oggi qualcosa si potrebbe sapere tanto più che ieri si è riunito il board del Cavalluccio che deve anche ufficializzare il nome del nuovo direttore generale in attesa che Corrado Di Taranto si liberi del contratto che lo lega alla Spal.