Trasferimenti e nomine nelle parrocchie

Il vescovo Regattieri ha annunciato una serie di trasferimenti e nomine che rinnovano la diocesi di Cesena-Sarsina. A guidare la parrocchia di Sarsina e di Quarto è stato chiamato don Rudy Tonelli, attualmente parroco a San Piero in Bagno, che sarà sostituito da monsignor Jacek Kusiak. Le comunità di San Vittore e Tipano vedranno l’arrivo di don Claudio Canevarolo, che lascia il posto a Mercato Saraceno a don Gianni Cappelli, ora vicario di Gambettola, Bulgaria e Bulgarnò. In quest’ultima unità parrocchiale, al posto di don Tonino Domeniconi che lascia per raggiunti limiti di età, don Sauro Bagnoli. Don Theodhule Koutchoro prende il timone di Santa Maria Goretti e Cannucceto mentre don Alessandro Manzi assume la carica di parroco di Santa Maria Nuova. Don Werther Domeniconi lascia, per ragioni di età, la parrocchia di Diegaro nelle mani di Patrik Isu Bilier. Don Giampiero Casadei è il nuovo delegato per i sacerdoti giovani, don Simone Farina il nuovo direttore dell’ufficio liturgico diocesano mentre a dirigere l’ufficio missionario è don Fabio Pagliarani. Spostamenti anche nell’ufficio catechistico: in arrivo i diaconi Emanuele Testi e Mauro Domenichini, che seguirà il settore della catechesi ai disabili e dell’Apostolato biblico. Nuovo direttore per l’ufficio diocesano per la famiglia: è il diacono Giovanni Sintini con la moglie Patrizia in collaborazione con i coniugi Silvani di San Damiano e Lucchi di Villachiaviche. Infine Maurizio Teodorani sostituirà Antonio Prati come presidente dell’Istituto diocesano sostentamento clero.