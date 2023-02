Tre corsi per non avere ’paura’ dello smartphone

Tre appuntamenti per prendere confidenza con lo smartphone. La Cooperativa Momenti Insieme, con la collaborazione di BCC Romagnolo, per andare incontro a chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, organizza tre incontri di formazione pratica sugli smartphone di qualsiasi genere e marca. Il corso, intitolato "Smartphone e Social non vi temo!", sarà tenuto dal docente universitario Luca Lo Iacono, esperto in materie informatiche, e sarà di livello basico per migliorare le proprie capacità digitali e padroneggiare al meglio la tecnologia di tutti i giorni. Primo appuntamento mercoledì 22 marzo con "Gli Smartphone e le funzionalità di base", poi mercoledì 29 marzo "Utilizzo delle app più diffuse" e infine mercoledì 5 aprile "I social network".

Le lezioni si terranno in Sala Cacciaguerra (presso la sede della banca in Viale Giovanni Bovio, 72 - Cesena) dalle 15.30 alle 18.30. La quota di partecipazione è di 30 euro, scontata a 20 euro se si è soci, clienti o famigliari. Per il pacchetto completo delle tre lezioni il costo è 80 euro, mentre per chi è socio o cliente la quota si riduce a 50 euro. Info ed iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili (minimo 10 – massimo 15 persone) presso tutte le filiali BCC Romagnolo o contattando la Cooperativa Momenti Insieme allo 0547618459 - [email protected] – bccromagnolo.it