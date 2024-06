Tre giorni di festa per Sara Bartolini

Dopo il lungo tour elettorale dove la lista "Semplicemente Roncofreddo" con Sara Bartolini candidata sindaco, area centro sinistra, ha esposto il programma per i prossimi cinque anni, raccontando cosa intende fare e come, spiegando punto per punto come intende lo sviluppo sociale, economico turistico e culturale senza dimenticare il grande paragrafo della ricostruzione, ora organizza tre serate pensate per le famiglie, i giovani e gli anziani all’insegna delle tradizioni romagnole. Gli appuntamenti, tutti alle 20.45, sono: martedì al Castello di Sorrivoli per una serata all’insegna dell’allegria; giovedì in piazza Mazzini a Gualdo con i gonfiabili per la gioia dei bambini, per concludere venerdì al palazzo della Rocca per una serata dedicata alle famiglie. In tutte e tre le serate un ricco buffet romagnolo sarà offerto a tutti i partecipanti. "Abbiamo fatto una bella campagna elettorale, senza proclami eclatanti, parlando con le persone della nostra idea di futuro per Roncofreddo – spiega Sara Bartolini – tutti progetti realizzabili che in parte vanno a consolidare un percorso già iniziato e in parte, grazie all’apporto dei cittadini e alle loro proposte, vanno nella direzione di dare un impulso nuovo al nostro territorio. Il nostro è un programma concreto quello che abbiamo presentato è fattibile e va nella direzione di sviluppo e crescita dopo gli anni bui della pandemia e dell’alluvione. Ringrazio la mia squadra e le tante persone che sono venute ad ascoltarci, che ci hanno dato il loro sostegno e i loro preziosi consigli. Aspetto tutti i cittadini roncofreddesi alle nostre feste, perché la nostra porta è sempre aperta a tutti".

e.p.