Trekking e con l’e-bike attraverso panorami mozzafiato

Trappisa di Sotto, il rifugio gestito con amore e passione dall’Associazione Dos Dias e situato nell’Alta Val Bidente di Bagno, si prepara a lanciare un evento che è già sold out. Domani, infatti, avrà luogo la prima edizione di "Passaggi di Primavera", evento fratello di "Passaggi di Autunno", che a differenza della prima si svolgerà nella Valle del Savio. Trekking, e-biking e un’esperienza enogastronomica territoriale, il tutto immerso nei colori e nei profumi della stagione più affascinante, la primavera.

Il programma prevede due percorsi spettacolari, uno di circa 13 chilometri per gli appassionati del trekking e un altro di 30 chilometri per i ciclisti di ebike. Entrambi porteranno i partecipanti lungo sentieri e mulattiere del monte Còmero (quota 1371 mslm) di Bagno. Punto di partenza dal Camping Alto Savio, per dirigersi poi alla Chalet del Lago di Acquapartita, con soste previste al ristorante Dalla Fernanda al Lago Pontini e successivamente al ristorante Lago Lungo. Per concludere in bellezza, sarà organizzato un concerto musicale dei Saint Tropez Motel al suddetto Camping.

Ogni tappa gastronomica sarà accompagnata dai pregiati vini della Tenuta Santa Lucia di Mercato Saraceno e da un piatto tipico scelto dai ristoranti coinvolti nell’iniziativa. Per coloro che desiderano prolungare questa giornata, è possibile prenotare un posto per la tenda direttamente al Camping Alto Savio e dormire così sotto le stelle. Per informazioni e prenotazioni : email info@trappisa.it o è possibile visitare il sito www.trappisa.it (Lamberto Bignami: 347/4135245).

gi. mo.