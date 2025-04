"Troppo caldo nelle nostre aule"

Antonio Maisto ha 18 anni e frequenta la quarta superiore. "Vado a scuola a Cesena e lavoro da due anni per l’azienda di famiglia dei miei nonni a Napoli durante lo stacco estivo. Di solito vado a Napoli a metà giugno e diventerebbe complicato finire la scuola a giugno inoltrato. Lavoro in un’azienda di consegna di prodotti agricoli. D’estate, poi, la scuola con il caldo è molto impegnativa. Per me le vacanze sono perfette così come sono. Anche le vacanze di Pasqua sono giuste e non è il caso di allungarle. Se si allungassero le vacanze di Pasqua si interromperebbe il periodo di stage lavorativo scolastico, che spesso dura da inizio a fine marzo. Le vacanze estive non sono da toccare, vanno bene così in un territorio come il nostro dove è diffuso il lavoro estivo e molti studenti vanno a fare la stagione".