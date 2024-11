Truffe ad anziani e fragili. Ecco i consigli dell’Arma

La "Benemerita" nel sociale e tra la gente. Continuano gli encomiabili incontri pubblici, nelle varie sedi delle stazioni dei carabinieri ricadenti sotto la compagnia di Cesena, diretta dal maggiore Maximiliano Papale, a favore della cittadinanza in generale, con particolare attenzione alle persone anziane e fragili. Incontri finalizzati a fornire tutte le informazioni utili per tutelarsi, in specie, da truffatori e malintenzionati, per dare consigli per prevenire e contrastare il grave fenomeno delle truffe. Questa volta, la lodevole e molto utile iniziativa, sul tema "Truffe agli anziani. I Consigli dell’Arma", che ha luogo col patrocinio del Comune di Bagno di Romagna, si terrà lunedì sera, 11 novembre, alle 20, a Teatro Garibaldi, a San Piero, con la presenza del comandante la stazione dei carabinieri di San Piero, luogotenente Gerardo Cenname, e del comandante la stazione dei carabinieri di Bagno, maresciallo capo Daniele Maiocco. Altro analogo incontro è in calendario mercoledì pomeriggio 27 novembre, alle 16, a Palazzo del Capitano a Bagno, con la presenza dei due predetti comandanti.

E riguardo ai due incontri, il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, scrive ai cittadini un post sul sito istituzionale del Comune termale: "Vi invitiamo a partecipare a questi due importanti incontri, organizzati dai carabinieri delle caserme di Bagno e di San Piero, focalizzati sul contrasto alle truffe agli anziani. Questi incontri rappresentano un’opportunità preziosa per essere aggiornati sulle più recenti tecniche di truffa impiegate dai criminali e anche per ricevere consigli utili su come utilizzare i dispositivi elettronici e proteggersi".

gi. mo.