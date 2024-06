Turismo montano, i cammini come opportunità di sviluppo

L’Appennino vien camminando. Sarà momento di riflessione e di incontro fra istituzioni, cittadini e operatori turistici sul ruolo dei cammini, in particolare su quello della medievale via Romea Germanica (aveva un Hospitalium anche nella bimillenaria Bagno di Romagna), come volano di sviluppo del territorio rurale dell’Appennino Romagnolo. E’ questa in stretta sintesi la due giorni che si modulerà sul tema "Valorizzazione di un patrimonio del territorio: I cammini dell’Emilia Romagna", che avrà luogo a Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna oggi e domani. Il convegno è organizzato dal Gal L’Altra Romagna (sede a Sarsina) nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale "Cammini", finanziato con oltre 830.000 euro dai Fondi Psr 2014-2022. Un progetto che coinvolge i 6 Gal dell’Emilia-Romagna con l’obiettivo di investire sul turismo lento e trasformare i percorsi storici che attraversano la regione in itinerari esperenziali, capaci di far immergere i visitatori nelle peculiarità del territorio, vivendo appieno tradizioni, sapori e saperi. Il convegno di Bagno vedrà una prima giornata, aperta al pubblico e moderata dal giornalista Mario Russomanno, in cui dalle 9 in poi, dopo il saluto del sindaco di Bagno e del presidente del Gal L’Altra Romagna, Bruno Biserni, si alterneranno vari relatori, che affronteranno il tema dei cammini da vari punti di vista: turistico, storico-culturale, spirituale. La giornata avrà anche un focus particolare sulla via Romea Germanica: la via che dalla città di Stade, in Germania, già nel primo Medioevo portava pellegrini, mercanti, viandanti, fino a Roma. Quella antica via, oggi riscoperta nel suo tragitto, attraversa l’Emilia Romagna per 260 chilometri, passando per quanto riguarda il nostro territorio, da Forlì, Cusercoli, S.Sofia, Bagno, che, come detto, sarà sede del convegno sui cammini. La seconda giornata si svolgerà con la modalità della tavola rotonda.

Gilberto Mosconi