Diventa operativo l’ufficio mobile della Polizia locale a San Mauro Mare, un’iniziativa sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di offrire servizi più accessibili ai residenti e ai turisti della località a mare. Da oggi, martedì 22 ottobre, l’ufficio mobile sarà presente ogni martedì mattina, dalle 9.30 alle 11.30, in via Della Repubblica, presso gli stalli di sosta davanti all’ufficio turistico. I cittadini e i turisti potranno richiedere informazioni su sanzioni e procedimenti amministrativi e, più in generale, sui servizi della Polizia locale o dell’Urp: comunicazione di cessione fabbricato, dichiarazioni sostitutive di certificazione, richieste di passo carraio o di occupazione suolo pubblico, reclami o segnalazioni, autorizzazioni per la sosta di veicoli al servizio di invalidi. Dice Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli: "L’ufficio mobile rappresenta un importante passo per avvicinare l’amministrazione comunale e i servizi pubblici ai cittadini e ai turisti di San Mauro Mare riducendo la necessità di recarsi presso l’Urp in Comune a San Mauro Pascoli". A breve la Polizia locale sarà dotata anche di un apposito automezzo, che verrà acquistato grazie a un finanziamento regionale di 27.341 euro, oltre a 7.158 euro di risorse proprie e che sarà adibito a vero e proprio ufficio mobile, per il cui allestimento la Regione partecipa con un contributo di 20.158 euro.

e. p.