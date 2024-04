Ultime repliche per il musical di Ivan Boschi Il nuovo musical "Welcome to the greatest show" di Ivan Boschi, ispirato a "The greatest showman", si terrà al teatro comunale di Cesenatico. Boschi ha adattato il testo originale per creare uno spettacolo unico che affronta il tema dell'inclusione e della diversità, con personaggi nuovi e brani suonati dal vivo.