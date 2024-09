Ultimo giorno per la mostra di Lia Briganti e Lietta Morsiani

Ultimo giorno per visitare la mostra della fotografa Lia Briganti e della scultrice Lietta Morsiani dal titolo "Sculptura Magna.Historia et Fabula", allestita in viale Roma presso lo Spazio Arte, Auditorium Lucio Briganti a Palazzo Rossetti Briganti. Nella mostra sono esposte fotografie di sculture conservate dal Museo Palatino, sopratutto del periodo augusteo e sculture riferite al mito di Ulisse, alle Metamorfosi e i libri scultura che fanno parte del ciclo "Corrosioni" della Morsiani. Le fotografie digitali di Lia Briganti, sono un omaggio alla scultura dell’epoca imperiale. Su una base di fotografia naturalistica, l’artista è intervenuta con maschere cromatiche verticali e orizzontali tono su tono ed effetti prospettici trasversali che dinamizzano l’immagine e richiamano gli effetti dell’Op Art. La scelta di colori acidi come sottolineature dell’immagine, sono un omaggio al Pop, come i monocromi in colori puri e gli effetti iperrealisti in negativo.

Giacomo Mascellani