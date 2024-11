Un 42enne espulso da Cesenatico. Tre patenti ritirate

Il bilancio dei controlli dei carabinieri. Uno straniero di 24 anni è stato denunciato perchè clandestino e per violato un ordine della Questura, mentre un italiano di 42 anni è stato denunciato per altre violazioni di prescrizioni imposte sempre dal questore, con foglio di via obbligatorio recante il divieto di ritorno nel territorio del Comune. Tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, uno dei quali è risultato positivo anche all’uso di sostanze stupefacenti, con conseguenti ritiri delle patenti di guida.