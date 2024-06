Un altro premio per Elia Soldati

Ennesimo successo per Elia Soldati, asso dell’informatica dell’Istituto tecnologico ‘Pascal’. C’era anche lui, lo scorso 10 giugno nella sede della Banca d’Italia a Roma, alla cerimonia di premiazione dei cinque studenti e studentesse delle scuole superiori che si sono distinti nello studio della Matematica e dell’Informatica. Per l’occasione ha ricevuto un assegno di 2.500 euro con cui potrà pagarsi il viaggio di studio al Centro di ricerca Huawey di Monaco di Baviera dal 22 a luglio al 3 agosto. Con quest’ultimo premio Elia, che in questi giorni è impegnato negli esami di maturità, conclude il suo brillante percorso scolastico al ‘Pascal’. Ricco è infatti il suo palmares di riconoscimenti. Le competenze tecniche di Elia sono state apprezzate anche dalle aziende del territorio: lo scorso 4 giugno il Comitato tecnico-scientifico l’ha infatti elogiato nell’ambito della realizzazione di una piattaforma di gara in cui quasi un centinaio di alunni hanno potuto scontrarsi su problemi legati alle Olimpiadi di informatica. Al termine dell’esame di Stato, Elia è atteso alla gara cyberchallenge, in cui le sue abilità da sistemista sono risultate migliori di tanti studenti universitari.