Un maggio nell’occhio del ciclone "Temporali anche nel weekend"

"Un vortice inusuale per il mese di maggio – spiega l’esperto meteorologo di 3bMeteo Nikos Chiodetto - e parecchio intenso con un minimo depressionario profondo". In poche parole le condizioni di maltempo di questi giorni richiamano la stagione autunnale, piuttosto che un’imminente stagione estiva. Piogge copiose e venti sostenuti e forti. "In Romagna e in tutta la provincia di Forlì-Cesena – spiega Chiodetto – si attendono due giornate di forte maltempo. Sull’Appennino romagnolo nel corso dei due giorni sono attesi 150 millimetri di pioggia, e anche in pianura le piogge saranno copiose. A Cesena si attendono ben 100 millimetri nei due giorni". "Le temperature saranno contenute – continua il meteorologo – le minime attorno ai 12 gradi e le massime sui 16 gradi. Saranno giornate nuvolose, con pioggia e allerta totale per la Romagna, come è accaduto due settimane fa con lo straripamento dei corsi d’acqua. Si rischiano ancora esondazioni perché i terreni sono saturi d’acqua". Dopo la perturbazione di questi giorni, anche durante il fine settimana ci sarà una zona di bassa pressione sul mediterraneo, e saranno possibili locali temporali nel weekend. "Fino a fine mese è prevista un’instabilità del meteo che dovrebbe migliorare a inizio giugno con alternanza per tutto il mese di giornate più serene e fenomeni piovosi. Ma la perturbazione intensa è attesa per le prossime 48 ore".