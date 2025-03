Un nuovo ufficio per la sicurezza sul lavoro

Oggi, alle 17.30, in via Nino Bixio, si inaugura un nuovo ufficio dedicato alla sicurezza, alla medicina sul lavoro e alla formazione delle imprese. Il progetto è a cura dello Studio Elaborazioni paghe del consulente su lavoro Mauro Agostini, in collaborazione con One Up Safety, azienda del gruppo Confcommercio che si occupa di sicurezza. Mauro Agostini è iscritto all’ordine dei consulenti del lavoro dal 1980, il suo studio di consulenza del lavoro fu inaugurato nel 1988, colmando un vuoto in quel settore, essendo stato il primo studio a curare esclusivamente la materia del lavoro con approccio specialistico. La sinergia che si è creata con One Up Safety intende attuare un piano di sviluppo come elaborazione paghe del settore sicurezza sul lavoro. Mauro Agostini e il vicedirettore di Confcommercio Cesenate Alberto Pesci, credono nel progetto: "Il nuovo ufficio intende porsi alle imprese come una sorta di centro all’interno del quale oltre al servizio sicurezza, potranno trovare risposte anche in materia di finanza agevolata, digitalizzazione e ricerca e selezione del personale. In questo senso l’unione delle forze e delle professionalità, quelle di uno studio con alta reputazione radicato da tanti anni sul territorio e di un grande organizzazione come Confcommercio, rappresentano una piena garanzia di affidabilità nei confronti delle imprese assistite".