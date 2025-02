Un sostegno ai malati con ’Betta nel cuore’

Nel teatro comunale Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone, è stata presentata ufficialmente l’associazione "Betta nel Cuore", nata il 31 luglio 2024 in memoria di Elisabetta Socci, scomparsa prematuramente a soli 36 anni a causa di un tumore, lasciando il marito Matteo Grotti e la loro figlia di nove mesi, Cecilia. L’associazione si pone come obiettivo offrire ascolto, supporto psicologico e aiuto concreto a chi affronta una malattia, un evento traumatico o un momento di particolare difficoltà, contrastando il senso di solitudine e invisibilità che spesso accompagna queste esperienze. Grazie a un team di professionisti qualificati, "Betta nel Cuore" sarà un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di sostegno. Alla presentazione sono intervenuti Matteo Grotti, Genni Nicosanti, entrambi fondatori dell’associazione, e l’assessore Erica Comandini, che hanno illustrato il progetto. Presente anche la sindaca di Sogliano al Rubicone Tania Bocchini, che ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per la comunità.

Nel suo intervento, Matteo Grotti ha espresso profonda gratitudine nei confronti dei professionisti che lo hanno supportato e che hanno scelto di aderire all’associazione. Ha inoltre ringraziato la Pro Loco e il Comune di Sogliano al Rubicone, che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio, offrendo all’associazione uno stand durante l’ultima Fiera del Formaggio di Fossa. Questo primo momento di visibilità ha permesso di avviare collaborazioni con altre realtà e di ricevere le prime richieste di supporto. Un passo significativo è la prossima apertura di uno sportello di ascolto a Sogliano al Rubicone, che rappresenterà un punto di accoglienza e orientamento per chiunque si trovi in difficoltà.

Ha detto la sindaca Tania Bocchini: "Molte volte il destino ci mette di fronte a grandi problemi e sentirsi disorientati è normale. Nel dolore, anche le questioni più pratiche possono diventare insormontabili, e più ci si sente incapaci di affrontarle, più il peso diventa opprimente. Matteo e la sua Associazione offriranno un aiuto concreto a chi si trova in queste situazioni, restituendo vicinanza e sostegno a chi ne ha più bisogno. Il terzo settore assume un ruolo sempre più centrale nel collaborare con i servizi sociali e sanitari, creando una rete di supporto fondamentale. Per un’amministrazione pubblica che vuole essere sempre più vicina alle persone, queste sinergie sono essenziali per rispondere in modo efficace ai bisogni della comunità. Betta nel Cuore avrà uno spazio in Casa Sambi dove potrà ricevere le persone su appuntamento e con la necessaria riservatezza".

Per ulteriori dettagli sull’iniziativa e sulle attività dell’associazione, è possibile visitare il sito ufficiale o contattare direttamente gli organizzatori: email: info@bettanelcuore.it, tel. 379 1318 428, www.bettanelcuore.it