Un successo all’esordio per la Sab Group Rubicone

Buon esordio nel campionato di pallavolo 2024-25 di serie B maschile per Sab Group Rubicone, che ha vinto e convinto battendo 3-0 ( 25-18; 25-13; 25-17) i pesaresi di Battistelli Real Bottega. Davanti a un folto pubblico, i ragazzi del nuovo allenatore Stefano Mascetti, dopo un inizio di gara contratto, hanno disputato un ottimo incontro in particolare in difesa permettendo così a Gherardi di distribuire molto bene il gioco. I laterali Mazzotti, Bellomo e Bonatesta hanno messo palla a terra con continuità, mentre i centrali si sono distinti per il ‘lavoro sporco’, toccando molti palloni avversari e proponendosi con efficacia in attacco. Il libero Carlini, con un ottimo 71% di positività in ricezione, ha dato tranquillità al reparto difensivo, mentre in posto 4 Matteo Bellomo ha chiuso la gara col 90% in attacco.

La partita. Inizio gara punto a punto coi pesaresi che vanno per 2 volte al doppio vantaggio 6-8 e 11-13. Bonatesta e Bellomo però tengono i padroni di casa in scia (13-13), dopo di che un ace fortunoso di Bellomo e una bella difesa di Mazzotti conclusa con una gran diagonale di Bonatesta portano il Rubicone al massimo vantaggio 16-13. I gialloblù a quel punto prendono il pieno controllo: a chiudere il parziale ci pensa Bellomo con un muro su Romani. Nel secondo set i pesaresi provano a partire forte (0-2), ma i padroni di casa si ricompattano in fretta, facendo la differenza a muro e prendendo il controllo dell’inerzia. Nel terzo e decisivo parziale, il copione non cambia. Il lavoro, soprattutto mentale, di coach Mascetti si è dunque già fatto sentire, traducendosi in una buona personalità del gruppo. Domani alle 18 trasferta marchigiana di Castelferretti.