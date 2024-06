Un tuffo nella storia dell’auto. Vetture ed equipaggi d’epoca

"Queste non sono auto d’epoca, ma opere d’arte in movimento". Parola di Ralph Lauren, stilista americano che possiede una prestigiosa collezione che comprende Ferrari, McLaren, Bugatti, Bentley, Alfa Romeo, Mercedes-Benz. Questa massima si addice perfettamente alle 23 auto costruite prima della seconda guerra mondiale (tutte in regola col Codice della strada e revisionate ogni due anni dalla Motorizzazione civile) che nel prossimo fine settimana, da venerdì a domenica, parteciperanno alla quattordicesima edizione di ‘Autogirovagando... nel passato’, terzo Memorial Alberto Ghini organizzato dal CHC (Collectors Historic Carclub) di Cesena. Arriveranno da tutta l’Italia settentrionale, molte trasportate su carrello per evitare l’usura di motori, freni e sospensioni; quattro di queste hanno già compiuto i cent’anni, la più vecchia è una Buick Absent del 1909.

‘Autogirovagando... nel passato’ è una manifestazione tra la più prestigiose a livello nazionale, premiata nove volte con la Manovella d’oro, il riconoscimento più prestigioso che l’Asi (Automotoclub Storico Italiano) assegna ai club federati. Quest’anno, come riconoscimento per il livello sempre più elevato, è stata inserita nel ‘Circuito tricolore’.

Il raduno per i partecipanti è fissato per la mattina di venerdì al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico; alle 11 ci sarà la partenza per le Saline di Cervia, poi visita all’azienda Siropack dove ci sarà una conferenza sull’ecosostenibilità delle auto elettriche e a biocarburanti. Poi visita al Museo della marineria. Sabato alle 9 partenza da Cesenatico per San Carlo di Cesena con sosta e visita alla chiesa parrocchiale, pranzo a Sarsina e visita al Museo archeologico, poi tappa a Villa Silvia di Lizzano; in serata, dalle 21.30, ci sarà lo spettacolo della sfilata delle auto in piazza Ciceruacchio, sulla destra del porto canale, con gli equipaggi che indosseranno abiti dell’epoca delle auto. La giornata di domenica sarà dedicata al relax con una gita a bordo di una motonave con pranzo al largo. Nel pomeriggio al Grand Hotel Da Vinci le pramiazioni e i saluti.

Lo staff del Chc sta già preparando un’altra manifestazione di rilievo: la rievocazione del Rally Colline di Romagna, prestigiosa manifestazione che si svolse dal 1971 al 1985, tributo a Davide Gramellini. Si svolgerà sabato 27 e domenica 28 luglio avendo come base la suggestiva cornice in stile art decò del Grand Hotel di Castrocaro Terme. Potranno partecipare 30 auto con impostazione sportiva costruite prima del 1994. Ci saranno due percorsi su strade aperte al traffico, uno per il pomeriggio del sabato e l’altro per la mattina della domenica. Non ci saranno prove di velocità, ma di regolarità in base alle quali sarà compilata la classifica. La premiazione avrà luogo dopo il prenso di domenica al Grand Hotel di Castrcaro Terme.

Paolo Morelli