Una Bancarella di libri al Chiostro. Venerdì l’incontro letterario con i 6 autori finalisti del premio

C’è attesa, anche quest’anno, per la più prestigiosa serata cittadina dedicata alla letteratura. Venerdì alle 20,45, nel Chiostro dell’ex convento di San Francesco, sfileranno con i loro romanzi i sei autori finalisti del Premio Bancarella, la tenzone letteraria nazionale che celebra quest’anno la sua 72° edizione. A Cesena, i sei autori selezionati dai librai pontremolesi in un panorama letterario sempre più prolifico, verranno a ritirare il Premio Selezione Bancarella, ossia la certificazione dell’ingresso nella sestina da cui, a Pontremoli - dove il premio è nato - il 21 luglio, con una suggestiva votazione in piazza, emergerà il vincitore assoluto. Per Cesena è il 22° anno di ospitalità, grazie alla Confesercenti sia regionale che Cesena-Ravenna, e all’organizzazione di Maria Luisa Pieri. Confermata la presenza di tutti gli autori. Sarà dunque un piacere abbandonarsi al confronto con scrittori che hanno emozionato il pubblico anche per questa edizione. Una tornata che vede sul palco, fatto inusitato, quattro autrici e due autori, con romanzi di notevole spessore dove predominano le saghe familiari e le emozioni suscitate dei romanzi d’avventura. Può inquadrasi nel genere "L’inventario delle nuvole", Fazi Editore, del giornalista romanziere Franco Faggiani, che calca per la seconda volta il palco del Premio Selezione (nel 2020 entrò nella sestina con "Il guardiano del giardino dei ciliegi"), con un romanzo che rende omaggio alla singolare attività dei raccoglitori di capelli delle valli cuneesi. Stessa trascinante casella per "Selvaggio Ovest", NN Editore, del giovane autore toscano Daniele Pasquini sul mondo dei butteri, i cow boy di casa nostra, tra briganti, grandi spazi dominati dalla malaria, cavalli leggeri e armenti muggenti. La grazia della scrittura e la vivida avventura dell’Iliade da un punto di vista inedito, quasi un fotoromanzo multicolore, nel libro di Marilù Oliva, "L’Iliade cantata dalle dee", Solferino Editore. Una saga familiare vergata con una penna capace di incantare è, invece, "La casa delle sirene", Mondadori, della scrittrice Valeria Galante (dietro a cui si nascondono ben due autori che si sveleranno sul palco cesenate). Un mondo femminile segregato in una quotidianità patriarcale gretta e violenta c’è, invece, ne "Il cognome delle donne", Narratori Feltrinelli, di Aurora Tamigio. Una storia in prima persona nel difficile equilibro tra due culture è infine la cifra di "Tangerinn", edizioni e/o, di Emanuela Anechoun.

Ci sarà spazio anche per il collaterale riconoscimento "Cesena e le sue pagine" assegnato quest’anno a Claudio Cavalli (attore e commediografo, autore tra l’altro del maxi libro "Eroico manoscritto" custodito in biblioteca), per il suo intrigante e sofisticato giallo "Ragnatele", Albatros Editore. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cesena e dalla fondazione Città del Libro di Pontremoli. In caso di maltempo si sposta nell’Aula Magna della Malatestiana.