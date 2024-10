"Una distrazione per chi studia"

Andrea Vecchi insegnante alla scuola media Dante Arfelli di Cesenatico matematica e scienze è d’accordo sul divieto di utilizzo dei cellulari a scuola. "Abbiamo a disposizione tablet e computer e i ragazzi sanno che i telefoni non si possono usare e ci capita di rado che li utilizzino. Anche i genitori sanno che non si possono utilizzare i telefoni. Alcuni ragazzi, che fanno il tragitto casa scuola da soli, hanno piacere di usare il telefono in quel momento. Neanche per la ricreazione i ragazzi utilizzano i cellulari, alle scuole medie non li abbiamo mai fatti usare. Questa circolare di luglio non ha cambiato di molto le abitudini della scuola. Sicuramente il motivo principale per cui non usarli è la distrazione, poi ci sono possibilità che facciano video e foto dei compagni che non adrebbero divulgate".