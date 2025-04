Una mensa sostenibile per gli alunni

Inaugurata ieri mattina la nuova mensa della scuola primaria "M. Montessori" di San Mauro Pascoli. Sono intervenuti all’evento il sindaco Moris Guidi, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Jaime Amaducci, la presidente dell’Unione Rubicone e Mare, Tania Bocchini, la consigliera regionale Francesca Lucchi, il rappresentante del consiglio di istituto e l’assessora regionale Isabella Conti. Presenti anche tutti gli assessori comunali, i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, l’ex sindaca Luciana Garbuglia, il parroco don Giampaolo Bernabini che ha benedetto il nuovo edificio, insegnanti e responsabili del plesso scolastico, oltre al comandante dei carabinieri di San Mauro Pascoli Pasquale Falco e il comandante della Polizia Locale Cristiano Antonini.

La nuova struttura, realizzata secondo le indicazioni regionali per garantire consumi energetici in prevalenza provenienti da fonti rinnovabili, è costata complessivamente un milione e mezzo, di cui 819mila euro finanziati con il Pnrr, 81.900 euro con fondi ministeriali ed 599.100 euro con risorse comunali. Il Comune si è fatto altresì carico dei lavori aggiuntivi, investendo ulteriori 150mila euro per completare le opere esterne come la pensilina e la pavimentazione circostante, mentre l’Unione Rubicone e Mare si è fatta carico dell’acquisto degli arredi per circa 12mila euro.

La mensa ha una superficie complessiva di circa 500 mq e sarà in grado di ospitare contemporaneamente 125 utenti, permettendo così un doppio turno di refezione per soddisfare l’intera platea delle classi a tempo pieno. La struttura è collegata al plesso scolastico da un percorso pedonale protetto da pensilina, che permetterà ai giovani studenti di raggiungere la mensa in totale sicurezza ed al riparo dagli eventi atmosferici. I lavori, progettati dallo studio Tecnocentro ed eseguiti dalla Ditta FS Costruzioni di Cesena, sono iniziati nel mese di Novembre 2023 ed ultimati lo scorso mese di Dicembre.

Ha detto il sindaco Moris Guidi: "È sempre motivo di soddisfazione inaugurare strutture scolastiche moderne, sostenibili e all’avanguardia come queste. Da oggi, i nostri bambini del tempo pieno avranno a disposizione spazi adeguati per consumare il pasto scolastico. Investire nell’edilizia scolastica significa guardare con ottimismo e fiducia al futuro: il benessere di una comunità e la qualità della vita delle famiglie passano anche attraverso progetti come questo. A breve l’offerta scolastica di San Mauro Pascoli si arricchirà del nuovo polo 0-6 anni "G. Cerini" di via Fiumicino, garantendo una sezione aggiuntiva di asilo nido. Voglio ringraziare l’ex sindaca Luciana Garbuglia e tutta l’amministrazione precedente per aver pensato, avviato e finanziato questo progetto".