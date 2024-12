Una pergamena per ringraziare i dipendenti andati in pensione

In occasione del saluto augurale della giunta comunale ai dipendenti in servizio del Comune di Gambettola per le festività, il sindaco e gli assessori hanno voluto incontrare anche i dipendenti andati in pensione nell’anno in corso. I dipendenti che hanno prestato servizio in Comune fino al 2024 e che hanno lasciato l’incarico per sopraggiunto pensionamento sono: Ornella Nicolini, Laura Maestri, Maria Cristina Collini, Anna Maria Turroni e Marcello Bernardi.

Il sindaco Eugenio Battistini ha consegnato loro una pergamena ricordo e ha testimoniato la gratitudine dell’amministrazione per il servizio prestato a favore della comunità di Gambettola. In particolare, ha espresso apprezzamento per l’impegno profuso in tanti anni dedicati con passione, sacrificio, professionalità e competenza, nei confronti dei cittadini gambettolesi e ha augurato loro ogni bene in campo personale, familiare e sociale.

Nel frattempo prosegue l’impegno dell’attuale amministrazione per ripopolare i servizi comunali bisognosi di personale, per garantire il funzionamento della macchina comunale. L’auspicio, dopo aver messo il servizio Ragioneria in condizioni di operatività funzionale, è di intercettare, tramite il bando di concorso avviato, i tecnici necessari al funzionamento del servizio Lavori pubblici a cui quotidianamente pervengono numerose segnalazioni e richieste e che segue anche i principali progetti di investimento del Comune.

e.p.