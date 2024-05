Una rimpatriata all’ombra della Bandiera Blu

Rimpatriata, nei giorni scorsi, di autorità vecchie e nuove a Gatteo a Mare con un pranzo al ristorante "Atelier Gourmet" alla presenza del sindaco di Gatteo Roberto Pari, del già vice Prefetto Umberto Grani, che nei primi anni ‘90 è stato Commissario prefettizio a Gatteo, poi del presidente della Cooperativa bagnini Massimo Bondi, del direttore della cooperativa Sabrin Massimo Vincenzi, del medico di base a Gatteo a Mare (in pensione, già sindaco di Gambettola) Iader Garavina ed altri, tutti accompagnati dalle rispettive consorti. Il motivo di questo ritrovo, ad inizio stagione, è legato all’assegnazione, quest’anno, della "Bandiera blu" per Gatteo a Mare; il suo esordio in questa località turistica avvenne nel 1993 quand’era commissario prefettizio Umberto Grani che presiedette la la cerimonia di consegna e innalzamento della Bandiera Blu d’Europa.

Il ritrovo ha quindi rappresentato una sorta di revival, quasi un passaggio generazionale fra chi ha avuto incarichi pubblici importanti in passato e coloro che li gestiscono oggi; il tutto organizzato dall’ex direttore dell’ufficio del turismo Guido Piretti.

Edoardo Turci