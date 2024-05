Una serata di beneficenza per ricostruire il Kiosko

San Mauro Mare si mobilita per aiutare il cantautore Filippo Malatesta, 56 anni, al quale con un terribile atto vandalico, nella notte tra il 14 e il 15 aprile scorso, è stato incendiato e completamente distrutto il suo "Kiosko Il Vincanto" a Villa Verucchio. Tra i sospettati un uomo, 44enne già in carcere a Rimini, che qualche sera prima del fatto era stato redarguito da Filippo Malatesta perchè litigava con una donna. E a Filippo Malatesta gli aveva risposto che con quattro molotov gli avrebbe distrutto il locale. Due sere dopo il locale è stato completamente bruciato.

A San Mauro Mare hanno deciso di organizzare una serata per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione del Kiosko Il Vincanto. Dicono Daniele Domeniconi e Domenik Reggiani: "La comunità si riunisce in un gesto di solidarietà e supporto per Filippo Malatesta. Non potevamo rimanere indifferenti davanti al terribile gesto. L’evento Live Aid è programmato per martedì prossimo dalle 18.30 in piazza Cesare Battisti e sarà un’occasione per riunirsi e mostrare tutta la nostra solidarietà. Grigliata e birra e tanto divertimento accompagneranno la serata che verrà allietata dalle band live, che si esibiranno gratuitamente per sostenere la causa. Tra questi in ouverture e per tutta la serata il gruppo Fuoritempo. Tra gli ospiti Daniel Angelini, Silvia "Darma" Vasini, Strange Boat, Mirna Fox, Roberto Tomasi, Luca Bongiorni, Betobahia e naturalmente Filippo Malatesta. Special guest Mirko Casadei. Info: Amaresanmauro tel 0541/346392; cell 351/6419188 info@amaresanmauro.it - www.amaresanmauro.it

Ermanno Pasolini