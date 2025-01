Under 13 coi migliori d’Italia

Natale sotto canestro. La Cesena Basket 2005 non è andata in pausa neanche per il tempo di mangiare il panettone. Il settore giovanile biancazzurro si è infatti cimentato in una serie di tornei anche di rilevanza nazionale e internazionale, ottenendo ottimi risultati.

I due tornei più prestigiosi hanno visto impegnati gli Under 17 a Porec in Croazia e gli Under 13 Gold al Memorial Garattoni a Rimini. A Porec, Cesena si è presentata con due gruppi, uno under 17 e uno under 16. Gli Under 17 di coach Guidi hanno vinto la loro parte di tabellone, confermandosi poi a suon di successi anche nel successivo raggruppamento riservato alle vincenti. Gli Under 16 di coach Palazzi si sono tolti una gran bella soddisfazione battendo i veneti di Montebelluna con una gran rimonta dopo il parziale negativo di 8-22 del primo quarto. Poi hanno ceduto ai fortissimi sloveni del Maribor e a Breganze e Postumia negli spareggi. Il torneo, oltre all’aver unito ancora di più i ragazzi, è servito tanto come esperienza tecnica al cospetto di squadre che giocano un basket molto diverso da quello italiano.

Il Memorial Garattoni è stata invece un’ottima esperienza per 10 atelti del gruppo Under 13 Gold coinvolti da Forlì per questo torneo di grande livello. I cesenati, che si sono confrontati con team tra i migliori d’Italia, hanno formato un ottimo gruppo con 2 ragazzi di Lecce e 2 di Vicenza che erano ospiti nella foresteria dell’Unieuro Forlì e coi 4 ragazzi di Forlì anche loro scelti dallo staff tecnico della Pall.2015. La squadra è arrivata sesta.

Anche i gruppi più piccoli sono stati impegnati in un torneo di ottimo livello. Sia i nati nel 2013, sia i 2014 hanno partecipato al Memorial Bianchi a Faenza nella categoria Gold, di valore tecnico superiore agli standard abituali dei due gruppi, ma entrambe le squadre si sono comportate bene e hanno capito che anche le sconfitte con squadre più pronte servono alla crescita. Infine, bella vittoria per i nati nel 2011, allenati da coach Bilardo al torneo triangolare della Befana a Forlì contro Ca’ Ossi e Bellaria, torneo che conferma il buon percorso di crescita del gruppo Under 14.