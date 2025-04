Unione Rubicone e Mare, aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia

L’Unione Rubicone e Mare ha aperto le iscrizioni online ai Nidi d’Infanzia per l’anno scolastico 2025/2026, rivolte alle famiglie residenti nei Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli. Possono presentare domanda le famiglie dei bambini regolarmente vaccinati ai sensi della Legge 119/2017. Bambini nati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024: iscrizioni aperte fino a mercoledì 7 maggio; bambini nati dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno iscrizioni aperte fino a lunedì 7 luglio. Le domande devono essere presentate esclusivamente online utilizzando credenziali SPID o CIE e oltre i termini saranno collocate in fondo alle rispettive graduatorie, in ordine cronologico di presentazione. I Nidi d’Infanzia dell’Unione sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 15.50. I quattro nidi nel territorio dei tre comuni: Coccinella in via Barbaro 40, Savignano sul Rubicone accoglie bimbi nati dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2025; open day martedì 15 aprile dalle 16.30 alle 18.30. Freccia Azzurra in via Rubicone Dx 10 a Savignano sul Rubicone, accoglie bambini nati dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2024 e l’open day mercoledì 23 aprile, dalle 16.30 alle 18.30. Gianni Rodari in via Ugo Foscolo 5, a Gatteo, accoglie bambini nati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2025 e open day mercoledì 16 aprile 2025, dalle 16.30 alle 18.30. Il Bruco in via Ugo La Malfa 1/3 a San Mauro Pascoli accoglie bambini nati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 con open day: lunedì 14 aprile dalle 16.30 alle 18.30. Info: Ufficio Servizi Scolastici tel. 0541 809696