Un’ora gratis sulle strisce blu, si va avanti fino al 31 gennaio

Fino al 31 gennaio a Cesenatico i residenti e i turisti potranno parcheggiare gratis un’ora nelle strisce blu. Questa interessante opportunità introdotta a inizio dicembre in occasione delle festività di fine anno, è confermata anche per tutto il primo mese del 2025. L’ora gratuita nei parcheggi a strisce blu su tutto il territorio comunale, è una iniziativa pensata soprattutto per dare una mano a commercianti ed ai titolari di bar e ristoranti di Cesenatico, ma anche per incentivare i consumatori a fare acquisti nei negozi e a frequentare i locali per un caffè, un aperitivo, un pranzo o una cena. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con Atr, la società che ha in gestione le soste in città. La modalità di applicazione di questa iniziativa è sempre la stessa; gli automobilisti, una volta posteggiato nei parcheggi a strisce blu, si devono recare al parcometro e, premendo il pulsante verde, riceveranno un tagliando per la prima ora di sosta gratuita. Aggiungendo le monete aumenterà ovviamente il periodo di sosta e non è previsto l’uso del disco orario. È sempre bene tenere ben esposto il tagliando sul cruscotto. La medesima offerta è valida anche sulle app MooneyGo, TelepassPay EasyPark e Dropticket, perciò chiunque può utilizzare le applicazioni tramite smartphone o iPhone, per usufruire anche della prima ora gratuita". Ricordiamo che la sosta in centro è sempre gratuita nel grande parcheggio al principale ingresso cittadino prima del passaggio a livello all’inizio della via Cesenatico, in viale Cecchini e viale Negrelli, nel parcheggio dietro la chiesa di San Giacomo, nei parcheggi prospicienti i supermercati, lungo la vena Mazzarini e nella zona dello stadio.

g.m.