Valle del Rubicone. Scantinati inondati e auto intrappolate nei sottopassi

Allarme e preoccupazione ieri per il continuo sussegurisi dei nubifragi che hanno provocato danni ingenti a Savignano sul Rubicone, allagando diversi scantinati e il sottopasso di via Nazario Sauro, a Fiumicino nel sottopasso dell’autostrada A14 e nella zona Iper. Allagate anche le zone attorno alle rotonde dell’incrocio fra via Castelvecchio, via della Libertà e via Togliati, nella rotonda di via della Resistenza e sulla via Emilia dove è in fase di realizzazione la rotonda di fianco al costruendo nuovo supermercato. Ancora una volta due auto sono rimaste intrappolate in mezzo all’acqua nel sottopasso di via Nazario Sauro e sono portate via dai carri attrezzi. Grande lavoro per la Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare, Vigili del Fuoco volontari di Savignano sul Rubicone e Protezione Civile di Savignano. Altri allagamenti si sono verificati nei quartieri Valle Ferrovia e Bastia e nella frazione di Fiumicino. In Comune a Savignano sul Rubicone fin da martedì è stato attivato giorno e notte il Coc, il centro operativo comunale che tiene monitorato il fiume Rubicone e gli altri corsi d’acqua. Diversi allagamenti si sono verificati anche a San Mauro Pascoli: anche il sindaco Moris Guidi ha attivato il Coc, avvertendo i cittadini che in caso di bisogno si deve telefonare allo 0541-936001. A Gatteo Mare canonico allagamento del sottopasso che dalla vecchia statale Adriatica porta nel centro della località turistica e alcuni seminterrati. Il sindaco Roberto Pari ha precisato che tutto è tenuto sotto controllo. Diversi allagamenti di scantinati e seminterrati anche a Gambettola con la situazione monitorata e sotto controllo. Oggi, come disposto dalla Regione e concordato con i sindaci, tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse, così come i centri diurni per anziani e i vari impianti sportivi. Tutti i sindaci raccomandano di uscire di casa solo per estremo bisogno. La situazione ieri mattina appariva meno preoccupante nella vallata del Savio, ma in serata su tutto l’Appennino emiliano-romagnolo le condizioni meteo sono peggiorate con forti piogge, ingrossamento dei corsi d’acqua e smottamenti. Anche oggi è previsto maltempo. Scuole chiuse in tutti i centri. Il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, ha spiegato che dopo il confronto con la Prefettura e un’attenta riflessione "abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i Nidi di Infanzia pubblici e privati, per la giornata di giovedì. Questa misura, sebbene possa creare qualche disagio, è stata adottata considerando il perdurare delle intense piogge e l’importanza di garantire la sicurezza dei nostri studenti e del personale scolastico".

La pioggia battente intanto ha riacutizzato i problemi dell’asfalto in particolare lungo la superstrada E45. Sui social alcuni automobilisti fanno presente alcune criticità in E45 per grosse buche, per tratti di carreggiata allagata, facendo riferimento zona San Piero in Bagno, Quarto di Sarsina, Mercato Saraceno.

(ha collaborato Gilberto Mosconi)