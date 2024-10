’Vantaggiosa Baby’ per famiglie e genitori

"Assieme all’assessore al Turismo, Mattia Lusini, abbiamo avuto il grande piacere di rappresentare il Comune di Bagno di Romagna al TTG di Rimini, una della Fiere più importanti dedicate al turismo". Lo comunica il primo cittadino del Comune termale, che poi aggiunge: "Durante la visita al padiglione Emilia Romagna, abbiamo potuto vedere gli spazi riservati a due delle nostre eccellenze, l’Hotel Terme Santa Agnese di via Fiorentina e il Ròseo Euroterme Wellness Resort di via Lungosavio di Bagno. Inoltre abbiamo partecipato alla conferenza ’Turismo di Comunità e Made in Italy’, dove, insieme a Gabriele Nanni, ho avuto modo di parlare del nostro cashback ’La Vantaggiosa’, che sta suscitando l’interesse di numerose amministrazioni desiderose di replicare questo progetto virtuoso". "Con l’occasione vi comunichiamo – prosegue Spighi – che stiamo lavorando anche a una nuova iniziativa: Vantaggiosa Baby, un indice dedicato alle famiglie e al sostegno genitoriale, che speriamo rafforzi ulteriormente l’attrattività del nostro territorio".

Inoltre, il sindaco Spighi informa: "Insieme alla giunta, alla segretaria comunale e ai responsabili di settore, abbiamo organizzato un piccolo momento conviviale per dare un caloroso benvenuto ad Alice, Andrea, Francesco, Mara e Sara nella nostra grande famiglia comunale. E’ stata anche l’occasione per esprimere il nostro sentito ringraziamento a tutti i dipendenti che da anni lavorano, con grande passione e dedizione, per l’amministrazione comunale. Il loro impegno è fondamentale per il servizio che offriamo ogni giorno alla nostra comunità e sarà d’esempio ai nuovi arrivati". gi. mo.