"Vetrine spente, accenderle con l’arte"

Si è parlato di vetrine spente, del progetto per riaccenderle puntando su arte e cultura, di BusSì e di difficoltà nei trasporti pubblici, della sostenibilità ambientale e di altri temi ancora, nel confronto tra il consiglio direttivo di Confcommercio e il candidato sindaco Enzo Lattuca. Nel confronto è emerso che Cesena ha bisogno di crescere e migliorare ancora pur partendo da standard non negativi e, soprattutto, le piccole imprese cesenati hanno necessità di crescere in un ambiente più favorevole al fare impresa. Questo il tema cruciale centro dell’incontro tra il candidato sindaco di centrosinistra Enzo Lattuca e Confcommercio cesenate nella sede associativa in un incontro del consiglio direttivo, guidato dal presidente Augusto Patrignani e a cui ha preso parte una cinquantina di imprenditori. Il presidente di Confcommercio ha rimarcato che con questa amministrazione c’è stato un confronto costante sui problemi con l’impegno costruttivo di Confcommercio che, ha sottolineato il presidente, "non guarda al colore politico dei candidati e delle amministrazioni ma ai fatti, alle proposte e agli interventi concreti che vengono realizzati ai quali intende contribuire con proposte e sollecitazioni".

Patrignani ha aggiunto che "Confcommercio richiede a tutti i candidati sindaco interventi orientati alla sostenibilità d’impresa, vale a dire a rendere sostenibile non solo l’ambiente, la mobilità e gli altri molteplici aspetti della vita sociale, ma anche e soprattutto la tenuta dell’impresa in un contesto che non la intralci". Il sindaco ha presentato poi l’ossatura del proprio programma.