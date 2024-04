Via al bando del Comune per le gestione del bar in piazza Mazzini 4 Il Comune di San Mauro Pascoli ha pubblicato il bando per la concessione di un locale bar in piazza Mazzini 4, con durata di sei anni e possibilità di rinnovo. Scadenza per le offerte: 22 aprile. Per maggiori informazioni contattare il Settore Tecnico - Ufficio Patrimonio.