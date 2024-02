Via lavori dell’autostazione. Transenne all’ex scalo merci

Si comincia oggi. Questa mattina dalle parole si passerà ai fatti in relazione al più importante – e più atteso – progetto di riqualificazione urbana del quale Cesena ha (da anni) un impellente bisogno: l’area della stazione ferroviaria. Il punto di partenza è la situazione attuale: un fazzoletto di città da anni stretto nella morsa del degrado pur trovandosi a due passi dal più frequentato polo scolastico cittadino. Il punto di arrivo invece è in fondo a una linea temporale lunga anni, quando l’intero comparto promette di presentarsi alla comunità in un’ottica completamente diversa: più bella, più funzionale e, soprattutto, più sicura. In ogni caso servono fatti e i fatti inizieranno in mattinata, con la posa delle prime transenne nell’area dell’ex scalo merci che si affaccia su viale Europa, dove partiranno i lavori riguardanti la realizzazione della futura autostazione di Cesena. Si tratta di un i intervento del valore complessivo di 5.878.301 euro che verrà eseguito, indicativamente fino a maggio 2025, dal Consorzio fra cooperative di Produzione e Lavoro ‘Cons.Coop’ di Forlì e dalle ditte Naldi Carpenteria di Predappio e Clas Soc. Cop. di Bagno di Romagna. Una volta recintata l’area e avviate le indagini riguardanti le stratigrafie, si entrerà nella fase operativa caratterizzata dai movimenti terra, necessari al livellamento del terreno, e dagli scavi per la posa dei sottoservizi e la realizzazione delle fondazioni. "L’area della stazione – hanno commentato il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – sarà interessata da un innovativo progetto di riqualificazione che trasformerà completamente il suo assetto attuale con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità e ampliare la fruibilità dei suoi spazi popolati quotidianamente da studenti, viaggiatori e pendolari. È uno dei diversi progetti di rigenerazione urbana che abbiamo avviato e sviluppato nel corso di questi mesi e che ora, con l’avvio del cantiere, diventa realtà. A questi lavori seguiranno le opere di demolizione dell’attuale autostazione e la riqualificazione integrale di piazzale Karl Marx". Complessivamente si tratta di un progetto di oltre 11 milioni di euro di investimento suddivisi in due ambiti di intervento: il primo – quello in corso – è relativo l’autostazione che sorgerà tra Viale Europa e Piazzale Karl Marx, il secondo invece è quello rappresentato dalla rigenerazione urbana di piazzale Karl Marx, la grande area antistante la stazione.