Vince un anno di spesa gratis nei supermercati Famila

Rolando Lugaresi è il vincitore del concorso "Scrivi la tua ricetta – vinci un anno di spesa", promosso dai supermercati Famila, Famila Superstore, Famila Market e Svelto A&O della Romagna e di alcune province delle Marche, insegne gestite da Arca Commerciale appartenente a Gruppo Unicomm. Il fortunato vincitore è un affezionato cliente del Famila Market di via Marzolino, gestito con passione dalla famiglia Romagnoli che si è congratulata con entusiasmo: "Siamo profondamente felici e orgogliosi di condividere la gioia per questa vincita. I nostri clienti sono la ragione per cui lavoriamo con dedizione da oltre cinquant’anni, sin da quando nostro padre Giorgio ha dato avvio a questa attività". Nel corso della cerimonia, Arca Commerciale ha consegnato il prestigioso assegno a Rolando Lugaresi, la cui ricetta è stata selezionata tra le centinaia che hanno partecipato al concorso. E come ormai tradizione, tutti i clienti di Famila, Famila Superstore, Famila Market e Svelto A&o in Romagna e in alcune province delle Marche da Arca Commerciale, possono ritirare gratuitamente l’attesissimo Calendario Culinario 2025 già in distribuzione, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione. Il calendario, come ogni anno, è realizzato con i dodici piatti migliori scelti da giudici esperti tra i quali spicca la nota Lady Chef Albarosa.