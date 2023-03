Violento schianto fra due auto, 56enne ferito

Violento schianto tra due auto ieri mattina a San Mauro Pascoli, dove ad avere la peggio è stato il conducente di una Lancia Phedra di colore nero che si è cappottata completamente subito dopo l’urto.

Erano le 9.45 quando ad un incrocio in via Gismondo Malatesta, vicino a un negozio di alimentari, un automobilista avrebbe omesso di dare la precedenza andandosi a schiantare contro un’altra auto. Completamente distrutta la parte anteriore del veicolo, con vetri e parti di auto sulla carreggiata. Alla guida c’era un uomo di 56 anni che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale per le ferite alla testa e al volto. L’uomo fortunatamente non è in gravi condizioni.

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di San Mauro Pascoli, il personale del 118 che ha trasportato il guidatore (rimasto sempre cosciente) al pronto soccorso e i vigili del fuoco di Forlì-Cesena, che hanno dovuto estrarre l’uomo rimasto incastrato all’interno del veicolo. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Per le operazioni di messa in sicurezza è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico via Malatesta. Al volante dell’altra macchina, un’Opel Astra, c’era un uomo di 64 anni di San Mauro Pascoli, con la moglie. I due coniugi sono rimasti illesi nello scontro.

Annamaria Senni