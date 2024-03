Virgilio d’eccezione per gli studenti del liceo Righi

Un Virgilio d’eccezione per alcune classi del liceo scientifico Righi. In occasione del Dante-dì, lunedì 25 marzo, l’istituto cesenate ha aperto le porte a Nicolò Maldina, professore associato dell’Università di Bologna, dove insegna Letteratura italiana alla facoltà di Beni Culturali. L’esperto di letteratura medievale e dantista, come un nuovo Virgilio, ha accompagnato gli studenti in un coinvolgente viaggio dalla Vita Nuova alla Commedia, indagando sul traviamento di Dante.La lezione si è protratta per ben due ore a ritmo incalzante e con attenta partecipazione dei ragazzi, grazie all’abilità comunicativa del docente e all’interesse suscitato dai temi proposti. Gli insegnanti del liceo, visto l’esito dell’iniziativa,sono intenzionati a programmare altri appuntamenti col professor Maldina per il prossimo anno scolastico, nel solco della collaborazione con l’agenzia editoriale Il segnalibro.