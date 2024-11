Voci contro le violenze . Sette giorni per le donne

Proposta dalla ’Rete antiviolenza’ composta dalle Unioni Valle del Savio e Rubicone Mare, Ausl Romagna, forze dell’ordine, e associazioni di volontariato dei due territori, ’Ora esplode la voce’, la settimana di eventi contro la violenza sulle donne, prende avvio ufficialmente con una serie di iniziative dislocate nei comuni del Cesenate. Per la prima volta infatti tutti i comuni delle due Unioni hanno creato una rete per lanciare lo stesso messaggio: No alla violenza!

Le iniziative si svolgeranno da martedì a lunedì 25 novembre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999.

Inoltre, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì, gli esercizi pubblici del territorio che hanno aderito alla campagna contro la violenza sulle donne esporranno un oggetto rosso all’ingresso della propria attività e doteranno i propri bagni della locandina aderente alla campagna “Chiedi di Angela”, frase in codice da pronunciare per richiamare l’attenzione di chi può attivare i soccorsi. L’iniziativa, condivisa anche dalle associazioni di categoria dei territori, è nata nel 2016 in un bar della contea di Lincolnshire, in Inghilterra, per poi approdare anche in Italia.

Il sipario si solleverà martedì 19 novembre alle 10 in piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone con l’esposizione di banchetti e gazebo informativi e di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (Sportelli Antiviolenza Alba, volontarie Voce Amaranto, Servizi sociali Rubicone, Ausl Romagna). Alle 15 in occasione dell’assemblea sindacale presso ’Apofruit’ le socie di “Voce Amaranto” illustreranno i servizi del territorio a disposizione delle donne che subiscono violenza. Alle 21 al teatro comunale di Cesenatico si terrà la conferenza sulle relazioni tossiche e la manipolazione relazionale a cura di Roberta Bruzzone dal titolo: "Quando l’amore diventa una trappola mortale: riconoscere e liberarsi dei manipolatori affettivi".

Giovedì 21 novembre alle ore 20.30 al Palazzo del Turismo Cesenatico andrà in scena il film ’Nome di donna’ del regista Marco Tullio Giordana. Al termine è previsto un momento di dibattito e riflessione alla presenza del critico cinematografico Alberto Faggiotto. I giorni successivi seguiranno altri fitti eventi.