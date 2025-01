Wolfmother e Dirty Honey, accoppiata esplosiva alla Rocca

Il festival estivo ‘Acieloaperto’ di Cesena anticipa il cartellone della data del 10 luglio 2025: sul palco della Rocca Malatestiana saliranno in un’accoppiata esplosiva Wolfmother e Dirty Honey, in una delle due sole tappe italiane del loro tour estivo.

Si tratta del terzo annuncio di ‘Acieloaperto 2025’, che arriva dopo quello dei Meute, che suoneranno mercoledì 9 luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena, e dei Franz Ferdinand, attesi sul palco di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli venerdì 29 agosto.

‘Wolfmother’ è un gruppo animato da Andrew Stockdale, che ha lavorato al sesto disco, ‘Rock Out’ pubblicato nel 2021, partendo dalle registrazioni casalinghe in epoca Covid. Successivamente la batteria eletronica è stata sostituita da tracce di batteria registrate dal vivo, sempre nel suo studio casalingo. Le varie incarnazioni di questo disco, dal demo alla registrazione dal vivo insieme alla band, hanno avuto un periodo di gestazione di circa un anno e mezzo.

I Dirty Honey sono tra le band americane più apprezzate degli ultimi anni e il loro sound si rifà al rock degli Sessanta e Settanta. ‘Can’t Find The Brakes!!’, uscito nel 2023, ha ricevuto ottimi riscontri di pubblico e critica e il singolo ‘Won’t Take Me Alive’ ha dominato le classifiche statunitensi e inglesi per diverse settimane. Dichiara il frontman Marc LaBelle: "Uno dei punti forti di “Can’t Find The Brakes!!” è la varietà dell’album. In un momento in cui le band a volte vanno sul sicuro e si aggrappano a un sound specifico, i Dirty Honey lo cambiano ad ogni pezzo offrendo di tutto, dagli inni hard rock a canti più delicati".

Biglietti su TicketOne.