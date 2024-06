Il caro vacanza: le camere degli hotel aumentano del 10%. Stabili le case al mare

Cesena, 16 giugno 2024 – Quanto costa la vacanza quest’anno? Se lo chiedono praticamente tutte le famiglie che questa estate desiderano trascorrere le ferie al mare, anche in virtù del fatto che, da due anni a questa parte, praticamente sta aumentando tutto.

Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi, l’associazione alla quale aderiscono oltre 200 delle circa 300 strutture ricettive di Cesenatico, ritiene gli aumenti un fatto fisiologico e naturale secondo il mutare del mercato: “Mediamente l’aumento è del 7-8 per cento, con alcuni casi del 10 per cento in alta stagione, quindi chi soggiornava con 60 euro a testa in un albergo a prezzi contenuti ne pagherà 65, mentre chi ne spendeva 90 in alta stagione o in strutture di fascia più alta, spenderà 100 euro al giorno. Io e la maggior parte dei miei colleghi siamo convinti della necessità di alzare le tariffe, perché rientra nella dinamica delle cose. Nei prezzi che applicavamo mancavano 20-30 euro a persona al giorno, perché le materie prime costano molto di più, ad esempio l’olio addirittura lo paghiamo 4 euro in più a confezione; inoltre se vogliamo accontentare il personale con stipendi più alti, anche questa è una voce che incide parecchio sui costi di gestione, quindi dobbiamo metterci in testa di adeguare gradualmente le tariffe”.

Aumento dei prezzi

Fabrizio Albertini, presidente di Asshotel Confesercenti Emilia-Romagna e noto albergatore di Valverde, vede un mercato sempre più fluido: “Indicativamente gli aumenti delle camere sono all’interno della forbice dal 5 al 10 per cento, ma non in tutti i periodi. In bassa stagione molti prezzi sono rimasti gli stessi degli anni passati o si fanno comunque delle offerte speciali. In alta stagione con una minore disponibilità di camere libere, sarà facile vedere maggiori aumenti. Alla fine la media si assesterà attorno al 5 per cento. Siamo in una situazione dove le tariffe non sono bloccate e seguono le dinamiche del mercato. Ad esempio ad inizio giugno, tra le scuole ancora aperte, le elezioni e l’instabilità del meteo, c’era poca richiesta ed i prezzi erano bassi, poi a fine giugno ci saranno maggiori prenotazioni ed i prezzi saranno più alti”.

Gli affitti

La riviera romagnola è rinomata anche per gli affitti degli appartamenti al mare, che sono richiesti da molte famiglie del centro e nord Italia, ma anche da romagnoli dell’entroterra desiderosi di trascorrere delle settimane in spiaggia senza rinunciare alla libertà che un alloggio privato può dare. Giorgio Zenobi dell’agenzia Solaria applica sostanzialmente gli stessi prezzi della passata stagione: “Nel nostro settore ci sono stati lievi ritocchi, su cifre prossime ai prezzi dello scorso anno; il mercato va abbastanza bene, ma non sarà una estate sui livelli delle ultime due. Specie ad inizio stagione non c’è il tutto esaurito, ma è un fenomeno diffuso in tutta la costa emiliano-romagnola, dai lidi ferraresi al confine con la costa marchigiana, dove ovunque il mese di giugno è un po’ scarico.

Le tariffe

Riguardo le tariffe; una famiglia in un appartamento con 4 posti letto, per una settimana spende 600 euro in giugno, mentre in un trilocale si spendono 700 euro; in luglio per le stesse tipologie si passa da 850-900 a 1.000-1.100 euro, mentre in agosto i prezzi sono lievemente superiori, con una forbice ampia che dipende dalla metratura, dalla location e dalla qualità degli interni, la disponibilità o meno dei terrazzi e del giardini”.

Carlo Battistini dell’agenzia Mizar punta al contenimento dei prezzi: “Rispetto allo scorso anno non abbiamo fatto aumenti, perché li avevamo già attuati nella passata stagione; indicativamente la maggior parte dei proprietari non hanno aumentato e quei pochi che lo hanno fatto si sono mantenuti su un 5 per cento”.

Con Battistini abbiamo visto invece i prezzi per un mese di affitto: “ Un bilocale con 3 o 4 posti letto nel centro di Cesenatico costa mediamente 1.250 euro in giugno, 2.150 in luglio e 2.350 euro in agosto; per il trilocale con 5-6 posti letto, in centro l’affitto costa 1.500 euro in giugno, 2.800 in luglio e 3.000 euro in agosto. A Valverde i prezzi sono più contenuti, con il bilocale che costa 800 in giugno, 1.600 in luglio e 1.900 in agosto; mentre per un trilocale mediamente si spendono 1.000 euro in giugno, 2.200 in luglio e 2.600 euro in agosto”.