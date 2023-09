Settembre a Cesenatico, tutto aperto: “Recuperiamo le perdite di giugno”

Cesenatico, 3 settembre 2023 – La riviera e Cesenatico si apprestano a vivere una coda dell’estate particolarmente lunga, grazie alle manifestazioni sportive ed una tendenza della stagione ad allungarsi sino all’inizio dell’autunno.

Settembre tutto aperto a Cesenatico per recuperare le perdine di giugno

Gli operatori turistici puntano molto sul triathlon, la maratona Alzheimer, per concludere con la granfondo Nove Colli, il 24 settembre. Terminato il mese di agosto, è giunto dunque il momento di fare un bilancio e guardare quali sono le aspettative per settembre.

Fra gli albergatori Manuel Vernocchi dell’Hotel Miramare e del New Bristol Sport Hotel, è ottimista: "Agosto è andato benissimo, tant’è che abbiamo fatto gli stessi numeri della scorsa estate; per settembre ci sono ottimi presupposti, perché gli eventi attirano molti sportivi ed inoltre possiamo ospitare tanti turisti che non si sono mossi in maggio e in giugno a causa del maltempo".

Andrea Falzaresi del Club Family Hotel: "Agosto ok, con la seconda parte del mese che è stata ottima, mentre a settembre noi lavoriamo le prime due settimane e siamo soddisfatti, in linea con le stagioni passate". In riviera sono molto importanti i villaggi, perchè attirano un sempre maggior numero di visitatori anche dall’estero.

Terzo Martinetti, titolare del Cesenatico Campign Village e è vicepresidente regionale di Faita Confcommercio: "In agosto abbiamo ospitato 1.120 famiglie, occupando tutte le 420 case mobili e bungalow, e le 700 aree riservate ai camper. Settembre iniziamo molto bene e saremo al top sino alla metà del mese, con una proiezione di prenotazioni che è doppia rispetto a quella dello scorso anno".

Massimo Bondi, presidente del Gatteo Mare Summer Village, trae un bilancio positivo: "Agosto finalmente ci ha fatto riprendere i ritmi delle stagioni buone, mentre per settembre contiamo molto sulla Settimana del Liscio per allungare l’estate ed inoltre abbiamo tutta le attività in funzione, con la speranza di vivere un buon finale di stagione".

Anche a San Mauro Mare l’albergatore Paolo Togni, presidente dell’associazione Mare Futuro, è soddisfatto: "Agosto non ha tradito le nostre aspettative ed abbiamo ospitato tantissime famiglie, anche se la prima settimana è stata piuttosto scarica, mentre per settembre confidiamo di lavorare bene le prime due settimane del mese". A Savignano Mare il Camping Villaggio Rubicone sta andando forte, come ci conferma il patron Sandro Grotti: "In agosto abbiamo riempito tutte le 246 recettività fra case mobili bungalow e appartamenti, oltre alle 450 piazzole per i camper; per settembre siamo fiduciosi, abbiamo tante richieste, ma molto dipenderà dal meteo".