Camping, boom di turisti stranieri "In luglio +6%, e molti sono tedeschi Risultati ottenuti investendo"

Carlo Ravaioli, presidente del Consorzio Camping & Natura Villages, realtà nata nel 2020 che associa 25 campeggi in tutta la riviera, da Comacchio a Riccione. Come sta andando la stagione turistica per il vostro settore?[FIRMA]

"Vista la collocazione geografica dei nostri associati, possiamo dire di avere uno spaccato di tutta la costa romagnola. Maggio e giugno sono stati due mesi orribili, per i motivi che tutti conosciamo. E consideri che in primavera le prenotazioni stavano andando bene. Proseguendo, ma specifico che i dati sono provvisori, luglio è stato un buon mese, in linea con luglio 2022. C’è poi un ottimo dato poi, ed è quello relativo agli stranieri".

Di che numeri parliamo?

"Sono andati molto bene. Azzardando una previsione, in luglio abbiamo avuto un aumento di presenze di turisti stranieri rispetto a luglio 2022 del 5-6%. E molti di questi sono stranieri, che erano progressivamente diminuiti a causa della mucillagine. Ripeto, il dato è provvisorio. Più considerevole poi l’aumento in agosto: siamo a un +10%".

Come spiega questi numeri positivi?

"Negli ultimi anni nel nostro settore si è investito molto. C’è un turista sempre più sensibile alle problematiche ambientali e il campeggio è il turismo all’aria aperta per eccellenza. Fortunatamente poi, tengo a specificarlo, nelle nostre coste non abbiamo avuto i danni dell’alluvione patiti altrove. Per cui quando è stato il momento, eravamo pronti a partire".

Incide anche il fatto che in campeggio si spende meno?

"Non conosco i prezzi di alberghi e appartamenti. Posso dire che, se anche si spende meno, in campeggio non vengono a mancare i servizi, sui quali abbiamo investito in questi anni. Faccio un esempio: abbiamo voluto creare strutture sempre più accessibili, per persone con disabilità, anziani, mamme con bambini. Inoltre abbiamo e stiamo investendo molto nella comunicazione".

In che modo vi state facendo conoscere?

"Dal 21 agosto sono nei nostri campeggi quattro famiglie olandesi - due in camper, altrettante in roulotte -, le cui giornate sono riprese da una troupe olandese. Sono andati a Mirabilandia, hanno visitato Ferrara, andranno a Ravenna, Cervia, Riccione e via dicendo. Questa strategia comunicativa è stata messa a punto insieme Regione Emilia Romagna, Apt Servizi e Visit Destinazione Romagna".

Per concludere, che settembre si aspetta?

"C’è molta aspettativa, ma certo dipenderà dal meteo. Di certo per ora posso dire che la prima settimana sarà sostanzialmente da tutto esaurito. Poi vedremo anche in base al tempo. Ovviamente una volta riaperte le scuole il flusso turistico diminuirà, ma questo lo mettiamo in conto ogni anno".

Luca Bertaccini