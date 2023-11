La bella Natasha da Playboy a ‘Ruotando’

Cesena, 19 novembre 2023 – A Cesena sbarca una stella di Playboy. In occasione dell’edizione 2023 di Ruotando Kustom Kulture in calendario sabato 25 e domenica 26 novembre alla Fiera di Cesena, il Cafè degli Artisti di Cesenatico allestisce uno stand speciale, dove spicca la presenza della modella Natasha Legeyda, che è stata appunto pubblicata sei volte su Playboy, in Germania, due volte in Olanda, Croazia, Messico e Romania. Natasha, figlia di mamma russa e papà statunitense, è tuttavia un personaggio molto completo e noto, tant’è che è stata inviata di Striscia la notizia per due anni, ha partecipato ad alcune puntate della trasmissione Le Iene, è stata scelta per alcuni video musicali da Cesare Cremonini, Luca Carboni e J-Ax. L’ultimo lavoro di Natasha Legeyda è una serie televisiva che uscirà a breve, ma di cui ancora non può parlare.

La modella e attrice che recentemente si è trasferita a Milano, tiene molto all’appuntamento di Cesena: "Con Mario Magnani ho già lavorato in occasione di due eventi, è un professionista e, quando mi ha proposto di partecipare a Ruotando Kustom Kulture, ho subito accettato perchè si tratta di un evento con un pubblico molto caldo, dove ci sono migliaia di giovani. Realizzeremo assieme tante foto e ci divertiremo con lo staff del Cafè degli Artisti ed i ragazzi che verranno alla Fiera di Cesena". La bella Natasha in questo momento di guerre e tensioni su più fronti, tiene molto a lanciare un messaggio: "Io, figlia di un americano e una russa, sono la dimostrazione vivente che l’amore può esistere anche fra popoli distanti e, come me, ci sono tanti altri esempi belli. Inoltre viaggio spesso all’estero e vi assicuro che la gente comune non vuole affatto quello che sta succedendo per colpa di chi è ai piani alti".

Come tradizione a Cesena ci saranno molti customizzatori italiani e stranieri, veri e propri artisti delle due ruote a motore, in grado di creare delle vere e proprie opere d’arte e pezzi unici da far girare la testa. Mario Magnani ed Elena Mantucci del Cafè degli Artisti, con il loro staff porteranno in fiera il mitico Airstream, un vero e proprio locale su ruote dotato di tutto il necessario per le proposte gastronomiche dello storico locale di Cesenatico, ma anche di un postazione dove salirà la dj Lia la Peligrosa per una selezione di musica rock, rigorosamente in stile Cafè degli Artisti. I customizer sono di alto valore e tra gli ospiti ci saranno Angelo Lanciano di American Dreams, i migliori proprietari di Harley Davidson di Milano, Roberto Caputo di RckRoll-Chop di Varese, Piffio di "Meccanicamente", Eleonora Tiezzi di Kustom Artist e Manuele Spadoni di MS Garage di Mordano che farà un live come batti tore di lamiere.