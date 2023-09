"Io candidata? Non leggo il futuro": parola di Francesca Amadori

Cesena, 5 settembre 2023 – Voce squillante, tono cordiale, approccio di una che pare stia attendendo la chiamata del giornalista, tant’è vero che Francesca Amadori – nipote di Francesco fondatore del gruppo omonimo, che ha ricoperto la carica di responsabile della comunicazione nell’azienda di famiglia con cui ha siglato un accordo di separazione consensuale nel febbraio scorso – dà lei l’abbrivio alla conversazione.

"Stavo proprio pensando a una nota da inviarvi dopo aver letto l’articolo in cui si parla di una mia possibile candidatura alle amministrative del 2024".

La lista civica ’Cambiamo’ afferma di lavorare su un profilo prestigioso di candidato: una donna protagonista del sistema economico locale e lontana dalla politica attiva. È il suo identikit?

"Quando ho letto la notizia sul vostro giornale sono rimasta sorpresa, ma ammetto di essere di essere stata gratificata dalla fiducia delle molte persone che mi hanno telefonato o inviato messaggi con attestazioni di vicinanza e di stima".

La sua candidatura è possibile ed è stata contattata?

"Non avevo mai pensato a un percorso di questo tipo e in questo momento non c’è una volontà di entrare in politica, tuttavia ribadisco che mi hanno fatto molto piacere i riscontri favorevoli di tante persone".

Come procede la sua vita professionale?

"Si è chiusa una pagina della mia esperienza lavorativa e sto intraprendendo un percorso di consulenza alle imprese e alle associazioni. Non so che cosa succederà in futuro, il ventaglio delle possibilità è ampio. Sono una che ama il cambiamento".

Non sa neppure che cosa succederà di qui al 9 giugno 2024, data delle comunali?

"Concludo il pensiero: sono aperta a nuovi tipi di esperienza, non sono sedentaria mentalmente, mi piace mettermi alla prova e mi intrigano le sfide".

La interessa occuparsi di politica a livello territoriale?

"Il territorio è sempre stato molto importante nell’ambito della mia carriera professionale, sono fiera di essere di essere cesenate e abitare qui. Non ho mai fatto politica, ma sono interessata ai temi sociali e istituzionali e al bene comune".

Cesena può dare di più?

"Ha ottimi standard rispetto ad altre città, ma sono molteplici gli aspetti da migliorare".

Per chi ha votato alle ultime comunali?

"No comment".